Джастин и Хейли Бибер выбрали обручальные кольца Tiffany & Co.

Долгожданная свадьба музыканта Джастина Бибера и модели Хейли Болдуин состоялась вчера, 1 октября, в отеле Montage Palmetto Bluff в Южной Каролине, а венчание — в Сомерсетской часовне в присутствии около 150 гостей, среди которых были модели Кендал Дженнер, Джоан Смоллз и Камила Морроне.

Хейли:Tiffany & Co, cерьги из платины с бриллиантами более 5 карат, обручальное кольцо Tiffany Soleste из желтого золота с бриллиантами, кольцо Tiffany Soleste V из желтого золота с бриллиантами. Джастин: Tiffany & Co, обручальное кольцо Tiffany Classic из желтого золота.

На опубликованных в Instagram фотографиях модель была в ослепительном белом платье с аккуратно уложенными волосами, позволяющими рассмотреть красоту бриллиантовых пусет общим весом более 5 карат, а в качестве символа своих чувств Джастин и Хейли выбрали обручальные кольца Tiffany & Co. из желтого золота.