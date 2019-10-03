Бывший вице-мэр Томска Анна Подгорная получила условный срок

Советский райсуд Томска вынес приговор бывшему вице-мэру Анне Подгорной, признанной виновной в злоупотреблении должностными полномочиями. Фигурантке уголовного дела назначен один год и семь месяцев условно. Как писал “Ъ”, именно такое наказание ранее запрашивало гособвинение.

Уголовное дело в отношении Анны Подгорной было возбуждено следственными органы на основании материалов ФСБ. По версии следствия, в 2016 году сотрудники городского департамента архитектуры и строительства, который тогда возглавляла Анна Подгорная, удовлетворили заявление матери начальницы о выдаче разрешения на использование земель в поселке Радиоцентр в целях строительства газопровода. Силовики установили, что обвиняемая дала своему заместителю указание подписать незаконное распоряжение.

В марте этого года чиновницу поместили под домашний арест, в последующем она была уволена из мэрии. На первом судебном заседании она полностью признала вину.

Подробности уголовного дела Анны Подгорной читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Болезненное расследование»

Илья Николаев