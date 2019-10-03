Правила инвестиционной игры

Пензенская область, согласно оценкам экспертов, стабильно входит в число наиболее инвестиционно привлекательных регионов России. В сентябре журнал «Инвест-­Форсайт» опубликовал очередной рейтинг, в котором Пензенская область вошла в двадцатку лучших, поднявшись с июня на 10 пунктов. Инвестиции в основной капитал субъекта Федерации в первой половине этого года составили 35 млрд руб., что на 1,3% больше, чем годом ранее. Давайте разберемся, что заставляет компании вкладывать деньги в небольшой поволжский регион.



По данным Росстата, последние несколько лет Пензенская область усиленными темпами наращивает объем инвестиций в основной капитал. В прошлом году региону удалось вернуться на докризисные показатели и привлечь 87,8 млрд руб. Это всего на 1,2 млрд руб. меньше, чем в 2015 году (89 млрд руб.). После резкого спада, связанного с санкциями и крайне неблагоприятной экономической конъюнктурой в стране в целом, когда в 2016 году удалось привлечь лишь 65 млрд руб., Пензенская область показывала ежегодный прирост инвестиций. В прошлом году в структуре инвестиций 35,7% составили собственные средства компаний и 64,3% — привлеченный капитал.

Еще в марте этого года генеральный директор АО «Корпорация развития Пензенской области» Дмитрий Полукарпов заявил, что перед субъектом стоит задача добиться, чтобы инвесторы вкладывали в область не менее 90–100 млрд руб. ежегодно.

«В идеальных условиях объем инвестиций в основной капитал должен составлять в районе 27% от валового регионального продукта. В натуральном выражении на сегодняшний день это порядка 90–100 млрд руб. инвестиций в основной капитал ежегодно»,— отметил он. Это позволит обеспечить устойчивый рост регионального валового продукта (ВРП).

На начало года на сопровождении исполнительной власти Пензенской области находились 44 проекта с общим объемом инвестиций 127 млрд руб. По словам Дмитрия Поликарпова, большая часть из них — сельскохозяйственные, что объясняется тем, что именно по линии министерства сельского хозяйства заложено льготное финансирование.

Первые в России

Один из крупных аграрных проектов был открыт в конце сентября — запущены первые линии предприятия по промышленному производству инкубационного яйца индейки. 25 сентября губернатор области Иван Белозерцев встретился с владельцем британской группы компаний Aviagen Group Дирком Вейсоханом и управляющим директором Aviagen Turkeys Клеем Барроузом. Строительство комплекса промышленного производства яйца индейки ведет дочерняя компания Aviagen Group — ООО «Авиаген Торкейз Рус». Проект предусматривает открытие десяти ферм по содержанию родительского стада и выпуску инкубационного яйца. Общая производительность объектов составит 8 млн яиц в год. А помимо экономического проект имеет и социальное значение — создание 120 рабочих мест на территории ­Никольского района.

Несмотря на не самые теплые отношения между Россией и Великобританией, Пензенская область смогла привлечь и удержать иностранного инвестора.

Проект реализован в партнерстве с ГК «Дамате» (бренд «Индилайт»), которая работает в Пензенской области уже много лет.

Соглашение о строительстве в Никольском районе совместного предприятия было подписано сторонами в 2017 году. Объем инвестиций составил почти 2,5 млрд руб., проект получил одобрение министра сельского хозяйства РФ. Губернатор Иван Белозерцев отметил, что сейчас уже готовы три производственные площадки, туда посажена птица. Первое инкубационное яйцо будет получено уже в октябре-­ноябре. По словам главы региона, сейчас в стране нет ни одного предприятия подобного рода, все инкубационное яйцо индейки завозится из-за границы.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев в комментарии порталу «Агроинвестор» отмечал, что ранее инкубационное яйцо производила группа «Евродон» в Ростовской области, однако там Aviagen не была собственником родительского стада. «Таким образом, для компании это первое родительское стадо в России, а для России — единственное существующее родительское стадо Aviagen»,— пояснял Давлеев.

Иван Белозерцев выразил надежду, что британский инвестор будет расширять производство. А основания для этого имеются, потребность только группы «Дамате» составляет порядка 20 млн яиц в год, потребности российского рынка как минимум вдвое больше.

Владелец Aviagen Group Дирк Вейсохан обратил внимание на то, что решение строить в Пензенской области предприятие было принято после общения с представителями ГК «Дамате». «И когда увидели это место, поняли, что решение было правильным»,— пояснил он. Так один инвестор тянет за собой другого.

Давний партнер

Пензенские власти стараются найти индивидуальный подход к каждой компании. Благо в регионе создана гибкая законодательная база, позволяющая предоставлять налоговые послабления, субсидии, возможно предоставление участков на льготных условиях.

«В результате совместной работы депутатов Законодательного собрания и правительства Пензенской области в регионе принято и действует законодательство, предусматривающее оптимальный льготный режим на период окупаемости инвестиционных затрат для инвесторов. Это освобождение от уплаты транспортного налога, снижение ставок налогов на прибыль и имущество организаций, а также содействие в строительстве инфраструктуры (дороги и газификация)»,— рассказывал порталу «Инвест-­форсайт» председатель регионального парламента Валерий Лидин.

Только в 2018 году общий объем субсидий всех видов, перечисленных предприятиям ГК «Дамате», составил свыше 1 млрд руб­лей, из которых 237,5 млн были выплачены из бюджета Пензенской области. Но назвать эти средства потерянными нельзя, почти такая же сумма была перечислена в бюджет и социальные фонды, около 480 млн руб. попали непосредственно в бюджет Пензенской области, а также в бюджеты муниципалитетов, в которых работают производства «Дамате».

Группа компаний уже несколько лет реализует в Пензенской области крупнейший в России комплекс по производству индейки. Компания работает в Нижнеломовском, Колышлейском, Вадинском, Мокшанском и Спасском районах. Сейчас инвестор занимается расширением существующих мощностей до 155 тыс. тонн в убойном весе в год. Группе компаний принадлежит несколько объектов, и все они включены в процесс производства индейки: инкубатор, площадки подращивания и откорма, комбикормовый завод, элеватор, птицеперерабатывающий завод. Производством индейки занимаются более 4 тыс. человек, при этом большинство из них живут в сельской местности, что положительно сказывается на социальной обстановке в регионе.

Пензенские власти оказывают максимально возможную в нынешних условиях поддержку инвестору. При этом в то время, как зарубежные компании отказываются от работы в России, Пензенская область — приятное исключение. «У нас немало работает иностранных компаний, которые инвестируют в развитие бизнеса на Пензенской земле. …Например, сингапурский холдинг развивает молочное животноводство. Французская компания занимается переработкой сахарной свеклы, турецкая — растениеводством»,— говорит губернатор.

Формирование брендов

К числу аграрных проектов следует отнести и предприятие по производству кленового сиропа ООО «Пензенские кленоварни». В сентябре губернатор принял участие в открытии цеха по его розливу. Хотя компания появилась лишь 1,5 года назад, ее продукция уже есть в магазинах не только Пензы и Беково, где непосредственно расположено предприятие, но и в магазинах Хабаровска, Иркутска и Владивостока.

Иван Белозерцев отмечал, что поначалу с опаской и недоверием отнесся к идее варить в регионе кленовый сироп, однако сейчас становится понятно, что «кленоварни» — настоящий бренд Пензы.

«Сегодня каждый регион ищет что-то свое, чтобы продвинуть себя на федеральный и мировой уровни. Кто-то использует традиционные бренды типа „тульского пряника“ или „оренбургского пухового платка“, кто-то генерирует новые идеи. На мой взгляд, хороши оба варианта, а оптимально — их удачно сочетать. В Пензенской области, конечно, есть бренды, известные с советских времен, например, в сфере продовольствия — конфеты и алкоголь. Есть современные — „Индилайт“, „Черкизово“, теперь и „Пензенские кленоварни“. У меня есть желание создать один бренд всей Пензенской области, который, не умаляя достоинств уже существующих, объединит их и будет понятен как самим пензенцам, так и жителям других регионов и стран. Это сложная задача, но мы справимся»,— говорил он «Интерфаксу».

Сейчас компания собирает сок в лесном массиве на площади более 100 га, действуют около 120 км трубопроводов для сбора кленового сока, а также база по его первичной переработке. В процесс сбора кленового сиропа вовлечено население, поскольку одной из целей проекта является развитие сельской кооперации.

В целом же благодаря появлению все новых проектов в АПК заработная плата в аграрном секторе в Пензенской области выросла с 20 тыс. руб. в 2014 году до 32 тыс. руб. в 2019м. Это выше среднего заработка по региону (25,3 тыс. руб.) и самый высокий показатель в ПФО.

Крупный проект в реальном секторе реализует ООО «СМЦ» (входит в группу «СКМ»). Компания вложила в домостроительный комбинат «Бетониум» порядка 1 млрд руб., и это несмотря на общий спад в строительной сфере. Этим летом предприятие посетил спикер Госдумы Вячеслав Володин и отметил, что «через развитие таких высокотехнологичных производств и предприятий будут развиваться и регионы».

В этом же году был открыт Кузнецкий завод по производству эластичного пенополиуретана и изделий на его основе с объемом инвестиций 1,8 млрд руб.

Глава Торгово-­промышленной палаты Пензенской области Владимир Подобед отмечает, что благодаря поддержке со стороны областной власти есть движение в промышленности. «Строятся новые корпуса на предприятии ООО „СтанкоМашСтрой“; веден в эксплуатацию завод в Кузнецке ООО „Полипром Кузнецк“, ООО „Пензенский завод ТелемаГино“ производит электрооборудование для нужд железнодорожного транспорта, промышленной энергетики и судостроения; возрождается малый арматурный завод»,— отмечает он.

Понятные правила

Иван Белозерцев ранее говорил, что залогом удержания инвестора в регионе считает «строгое выполнение взятых на себя обязательств по созданию комфортных условий и предоставлению льгот серьезным, ответственным, проверенным компаниям». «Например, для вновь созданных предприятий предусмотрено освобождение от уплаты транспортного налога и налога на имущество организаций, а также снижение региональной ставки по налогу на прибыль с 17% до 13%. Аналогичная форма поддержки предусмотрена и для предприятий, реализующих стратегически значимые инвестиционные проекты стоимостью от 8 млрд руб., но в этом случае льготный период увеличен до пяти лет»,— цитировал год назад губернатора ­«Коммерсантъ».

Впрочем, есть еще ряд факторов, которые, на первый взгляд, не имеют никакого отношения к инвестициям, однако напрямую работают на их привлечение. В первую очередь, речь идет об открытости власти.

Губернатор Иван Белозерцев ежегодно проводит «прямые линии» с жителями региона, в ходе которых в прямом эфире отвечает на любые, в том числе самые неудобные, вопросы. В этом году такое мероприятие состоялась в начала сентября. По официальным данным, только за первый час прямой линии главе региона пришло 80 вопросов. За два часа губернатор дал ответы в прямом эфире на 23 вопроса. Всего по разным каналам связи главе региона поступило более 1 тыс. обращений, на которые он поручил дать ответы как на официальные обращения. Написать Ивану Белозерцеву можно и лично в социальных сетях, где у него есть официальные ­аккаунты.

Внешне такие события, как «прямая линия с губернатором», выглядят как чистой воды PRакция, однако это тоже привлекает бизнес. Когда инвестор видит, что власть открыта, понятна, не боится вопросов и в случае необходимости способна публично признавать ошибки, ему становится проще с ней работать.

Соблюдение этих, казалось бы, несложных принципов, позволяет компаниям не бояться за то, что в какой-то момент власти изменят правила игры. А ведь именно недоверие к чиновникам является одной из основных причин, из-за чего бизнес не вкладывает деньги в развитие территорий. Пензенской власти во много удалось переломить ситуацию и сделать борьбу за инвесторов главной целью своей работы.

Результат — в цифрах. Еще четыре года назад бюджет Пензенской области составлял 47 млрд руб­лей, сейчас — 56 млрд руб­лей. Создаются новые рабочие места, растут налоговые поступления в бюджет, развивается инфраструктура. Здесь, не имея особых природно-­сырьевых ресурсов, смогли создать особый деловой климат, который привлекает бизнес и стимулирует его к вложениям в этот регион.