Иностранец предоставил в саратовское ГУ МВД поддельную справку для получения гражданства

В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту подделки документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ) гражданином Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что иностранец подал в управление по вопросам гражданства ГУ МВД России по Саратовской области заявление о получении им гражданства в упрощенном порядке, подтвердив факт отсутствия у него гражданства Азербайджанской Республики справкой, выданной консульским отделом посольства иностранного государства в РФ. Выяснилось, что посольство указанный документ не выдавало, справка была приобретена у неустановленных лиц за 5 тыс. руб. Представленный официальный документ имеет признаки подделки.

Марина Ковалева