В гараже у пенсионера из Пятигорска обнаружили подпольную оружейную мастерскую

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Пятигорску обнаружили в гараже у местного жителя мастерскую для изготовления оружия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю. У пенсионера изъяли обрез винтовки с пятью патронами и пулемет-пистолет с шестью патронами. Экспертиза подтвердила, что это боевое оружие, пригодное для стрельбы.

«В городском отделе внутренних дел гражданин пояснил, что используя подручные инструменты, он переделывал оружие в огнестрельное и пригодное для стрельбы боевыми патронами. Боеприпасы он покупал в течение нескольких десятилетий для собственной коллекции»,— говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), а также за незаконное изготовление оружия (ч.1 ст.223 УК РФ).

Дарья Голякова