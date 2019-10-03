Конкурс на должность главы Пермского района состоится 10 декабря

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Пермского района состоится 10 декабря. Соответствующее решение было принято депутатами земского собрания района. Конкурсная комиссия состоит из 12 человек. Половина из них — представители муниципалитета, еще шесть человек назначают краевые власти. Комиссия отбирает двух кандидатов и представляет их земскому собранию Пермского района. Главой района становится претендент, заручившийся поддержкой большинства депутатов.

По данным "Ъ-Прикамье", в состав комиссии со стороны Пермского района вошли: председатель земского собрания Николай Коцофан, депутат земского собрания Вячеслав Каледин, председатель районной Контрольно-счетной палаты Юлия Шкарина, глава Сылвенского сельского поселения Виктор Пьянков, и. о. замглавы района по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства Александр Медведев и и. о. замглавы района по экономическому развитию Татьяна Гладких.