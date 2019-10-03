«Ростелеком» выбрал победителя конкурса «Цифровой прорыв» по разработке проектов для умных городов

В Казани завершился финальный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов наградил команду-победительницу в номинации компании по разработке нового цифрового сервиса для умных городов. Директор Ростовского филиала «Ростелекома» Сергей Мордасов вошел в состав экспертного жюри конкурса.

«Ростелеком» предложил командам-участникам финального хакатона «Цифрового прорыва» создать прототип информационно-сервисной системы мониторинга пунктов переработки мусора. Такой сервис актуален для городов и имеет большое значение для решения экологических проблем мегаполисов. Победителем в номинации стала команда RSX, объединившая участников из Москвы и Санкт-Петербурга.

Капитан команды RSX Евгений Михин отметил: «Задача “Ростелекома” по разработке цифрового сервиса, который поможет решению проблемы с утилизацией мусора, показалась нам самой интересной. Конкуренция была высокой — всего в этом треке работало 26 команд. Мы гордимся тем, что смогли сделать лучшее приложение. Наш сервис предлагает сдавать отсортированный мусор курьерам, которые доставляют на дом продукты и товары, и за это получать различные вознаграждения — бонусы, кешбэк, скидки. В наше приложение интегрирована интерактивная карта города, на которой отмечены места для выброса отсортированного мусора. Каждый контейнер на карте будет показывать уровень его наполненности и может быть интегрирован в глобальную систему умного города».

Команды работали над проектами в 20 номинациях в течение 48 часов. В рамках хакатона участников курировали свыше 165 отраслевых специалистов, а также 80 модераторов, каждый из которых был закреплен за командами и наблюдал за разработкой продукта. По итогам хакатона победителями стали 20 команд, которые разделили между собой призовой фонд в 10 миллионов рублей.

Финальный хакатон конкурса «Цифровой прорыв» стал самым масштабным соревнованием ИТ-специалистов в мире. Такое заключение дали эксперты Книги рекордов Гиннесса. Участники конкурса установили новый мировой рекорд — одновременно на площадке работали свыше 3000 ИТ-специалистов из 77 регионов России. В 2018 году крупнейшим хакатоном, который попал в Книгу рекордов Гиннесса, было признано соревнование ИТ-специалистов, проходившее в Саудовской Аравии — там был зафиксировано 2950 человек.

«Мы разработали концепцию цифровой трансформации Ростовской области и недавно представили ее главе региона. Это один из важнейших проектов для развития территории. При его реализации понадобятся свежий взгляд и нестандартный подход к решению текущих задач. С учетом того, что ростовская команда завоевала победу в одной из номинаций, и делегация наша вошла в тройку самых многочисленных в финале хакатона, у нас есть все шансы продолжить начатое конкурсантами на практике. «Цифровой прорыв» - отличная возможность заявить о себе. Инициативность и подвижный ум участников в сочетании с компетенциями «Ростелекома» по управлению проектами создадут эффект синергии на благо Ростовской области», — подчеркнул Сергей Мордасов.

Старший вице-президент по информационным технологиям компании «Ростелеком» Кирилл Меньшов отметил, что казанский хакатон впервые стал для компании «окупаемым», в первую очередь с точки зрения поиска новых талантов. Специалисты оператора провели викторину-анкетирование, в котором приняли участие более 400 человек. Отобрано резюме более 100 человек для более предметного обсуждения их возможного участия в проектах цифровизации, которые реализует «Ростелеком».

Руководитель конкурса «Цифровой прорыв» Олег Мансуров рассказал про главные рекорды хакатона: «Больше всего участников в финале было из Москвы и Санкт-Петербурга. Интересно отметить, что некоторые команды были смешанные и состояли из представителей нескольких городов. В самой популярной номинации конкурса за победу боролись сразу 28 команд. Конкурсантам было необходимо разработать решение для оптимизации обратной связи в сфере ЖКХ. Мы благодарны всем участникам, которые на протяжение 48 часов «в поте лица» работали над созданием цифровых продуктов. Надеемся, что многие из них станут действительно прорывными для компаний-партнеров конкурса».

«Ростелеком» организовал видеотрансляцию хакатона. Специалисты компании смонтировали 34 камеры в местах проведения соревнований.

* * * Макрорегиональный филиал «Юг» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Юг») – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов. «Ростелеком – Юг» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «ЮТК» и ОАО «Дагсвязьинформ» после присоединения этих компаний к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 10 региональных филиалов – Астраханский, Волгоградский, Дагестанский, Ингушский, Кабардино-Балкарский, Калмыцкий, Краснодарский, Ростовский, Северо-Осетинский, Ставропольский.