Пациенты расплачиваются за пластику здоровьем

Очередная смерть пациентки клиники пластической хирургии всколыхнула дискуссию о состоянии этого рынка. В среду Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела по факту гибели москвички после операции по коррекции груди. Могут ли пациенты пластических клиник как-то обезопасить себя? Разбирался Григорий Колганов.

В конце августа 31-летняя москвичка пришла в сеть медицинских центров клиники «Семейная», хотела сделать пластику груди после родов. Операция вроде бы прошла штатно, но практически сразу после этого пациентке стало плохо. Она попала в городскую больницу и через месяц скончалась. В причинах осложнений теперь разбирается следствие. В клинике до сих пор не понимают, что произошло с пациенткой. Медицинский директор сети Павел Бранд рассказал “Ъ FM”, что все процедуры по спасению женщины врачи провели, а потому он склоняется к версии о несчастном случае: «Существуют состояния, которые невозможно предсказать. Самая простая операция может проходить с непредвиденными осложнениями, аллергическими реакциями, индивидуальными реакциями на компоненты препаратов — куча возможных вариантов. Здесь мы даже до конца не понимаем, что случилось. Мы прошли буквально две недели назад полностью проверки Росздравнадзора, Роспотребнадзор без каких-либо замечаний».

В этом конкретном случае еще предстоит разобраться. Но какова в целом ситуация на рынке пластической хирургии? В ходе прошлогодней проверки Росздравнадзор обнаружил, что семь из десяти клиник работают с нарушениями: в основном им недостает площадей, оборудования и квалифицированного персонала. Могут ли потребители хирургических услуг как-то распознать шарлатанов и тем самым минимизировать свои риски? Президент «Лиги защиты пациентов» Александр Саверский советует заранее проверять документы учреждения, но и это не дает гарантии безопасности: «Проверять нужно дома. Хотя бы в интернете посмотреть на сайте лицензирующих органов, действительно ли есть такая лицензия, потом ее сличить. И это вас ни от ничего не защитит. Вот вчера были здоровым человеком, сегодня решили сделать подтяжку лица — и отправились на кладбище, просто потому что анафилаксия. Никто не может это спрогнозировать».

В прошлом году, по официальным данным, умерло шесть пациенток пластических хирургов. При этом сколько допущено нелетальных врачебных ошибок, подсчитать сложнее — клиники не слишком охотно делятся такой информацией. Интересно, что наказания рублем они, похоже, не боятся. Объем рынка эксперты оценивают в десятки миллиардов рублей. А родственникам одной из погибших в прошлом году пациенток виновники трагедии выплатили чуть больше 200 тыс. руб., из них 150 тыс. — это стоимость неудавшейся операции, остальное — моральный ущерб. Суммы компенсаций в этой сфере действительно не впечатляют, говорит руководитель департамента контроля качества юридической службы «Амулекс» Нурида Ибрагимова. А вот доказывать ошибки врачей очень трудно, продолжает Ибрагимова: «В большинстве случаев медицинские организации просто скрывают документы. Даже на требование суда они просто отписываются, мол, потеряли.

И ни один медик другого медика не будет сдавать. Очень многие экспертизы при малейшем сомнении показывает невиновность медицинского сотрудника».

В прошлом году Минздрав выпустил новые требования к учреждениям пластической хирургии: в клиниках обязательно должны быть реанимационный набор, стерилизатор, рентген и другое важное и дорогостоящее оборудование. Эксперт Росздравнадзора Антон Захаров убежден, что эти правила уже принесли первые результаты, а дальше будет еще лучше: «Уже эти требования к стерилизации ситуацию улучшили. Статистика смертности в Москве после введения порядка изменилась. Постепенно это улучшит ситуацию. У нас есть какие-то организации, которые странными путями, никому не понятными, пытаются как-то увиливать от исполнения законодательства».

Можно ли вернуть деньги за неудачные операции Читать далее

Но пока светлое будущее пластической хирургии не настало, пациентам нужно быть предельно внимательными и не ложиться под нож без крайней необходимости. Кажется, никакая красота не стоит таких жертв.

Сейчас в России около 1,5 тыс. пластических клиник, и за первые шесть месяцев этого года 87 из них лишились лицензии из-за нарушений.