Единоросс опередил коммуниста на два голоса в борьбе за пост вице-спикера парламента Алтая

Депутаты Госсобрания Республики Алтай на сегодняшней сессии избрали единоросса Германа Чепкина на должность заместителя председателя парламента. Его кандидатуру рекомендовал оргкомитет органа законодательной власти республики.

Представитель партии власти набрал необходимое для избрания количество голосов своих коллег. Кандидатуру Германа Чепкина поддержал 21 депутат. Вторым претендентом был руководитель фракции КПРФ Виктор Ромашкин, получивший 19 голосов. «Я буду прислушиваться к мнению каждого сидящего в зале и принимать взвешенные и правильные решения»,— пообещал господин Чепкин, обращаясь к депутатам.

Юлия Сасевич