МВД: Похищенные у Россельхозбанка 20 млн рублей были проиграны в букмекерских конторах

Глава управления угрозыска МВД по Башкортостану Рамиль Ермеев подтвердил, что большую часть украденных из Россельхозбанка 20 млн руб. муж скрывавшейся в Казани кассира Луизы Хайруллинной проиграл в букмекерских конторах, передает «Интерфакс».

По его словам, супруг задержанной был игроманом. В данный момент семейная пара дает признательные показания.

Напомним, что кассирша исчезла 27 мая с мужем и двумя детьми после того, как похитила свыше 20 млн руб. из Россельхозбанка в Салавате. Всю ее семью объявили в розыск по заявлению родных, которые не могли определить их место нахождения. Против кассирши возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Позже ее заочно арестовали.

Через месяц семью с кассиршей нашли и поймали в Казани, где они скрывались на съемной квартире. Их увезли в Башкортостан, где кассиршу отправили в СИЗО. Ее муж поехал на телевидение в Москву и обратился к жителям России с просьбой помочь собрать деньги для покрытия ущерба банку. Он признался, что деньги из банка похищались несколько лет, и он проигрывал их в азартные игры. После прибытия из Москвы мужа кассирши задержали в уфимском аэропорту. Его отправили под домашний арест. Он проходит по делу в качестве соучастника.

"Ъ-Казань"