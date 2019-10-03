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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

На зарядку становись

Нижний Новгород готовится принять международный фестиваль «Россия – спортивная держава»

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Заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов проверил готовность главной площадки форума "Россия – спортивная держава" – стадиона Нижний Новгород.иваль…


Стадион станет главной площадкой мероприятия, которое пройдет 10-11 октября. Для участников мероприятия предусмотрена обширная деловая программа, восемь панельных дискуссий, 17 круглых столов, массовая зарядка, фестиваль огня и многое другое.

Главным событием фестиваля станет пленарная дискуссия, в которой примет участие президент Владимир Путин.

Нижегородская область будет представлена на форуме отдельным стендом. Кроме того, 800-летию Нижнего Новгорода будет посвящен специальный павильон, основной тематикой которого станет спорт.

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