Региональные власти проверили готовность к проведению спортивного форума

Сейчас на арене монтируются павильоны.

Сейчас на арене монтируются павильоны. В зоне EXPO предполагается представить инновационные и особенно важные проекты в области спорта. Нижегородская область будет представлена на отдельном стенде. Неподалеку от него расположится павильон, посвященный 800-летию Нижнего Новгорода - похожий на тот, что был установлен на фестивале Alfa Future People, но со спортивным контентом.

Форум "Россия – спортивная держава" пройдёт в Нижегородской области 10-11 октября 2019 года. Его главным событием станет пленарная дискуссия с участием президента России Владимира Путина. В рамках фестиваля также, проведут восемь панельных дискуссий, 17 круглых столов и другие мероприятия.