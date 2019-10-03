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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Региональные власти проверили готовность к проведению спортивного форума

Вице-губернатор Александр Югов посетил главную площадку форума "Россия – спортивная держава" – стадион Нижний Новгород.

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Сейчас на арене монтируются павильоны.


Сейчас на арене монтируются павильоны. В зоне EXPO предполагается представить инновационные и особенно важные проекты в области спорта. Нижегородская область будет представлена на отдельном стенде. Неподалеку от него расположится павильон, посвященный 800-летию Нижнего Новгорода - похожий на тот, что был установлен на фестивале Alfa Future People, но со спортивным контентом.

Форум "Россия – спортивная держава" пройдёт в Нижегородской области 10-11 октября 2019 года. Его главным событием станет пленарная дискуссия с участием президента России Владимира Путина. В рамках фестиваля также, проведут восемь панельных дискуссий, 17 круглых столов и другие мероприятия.

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