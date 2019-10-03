Магнитогорскому аэропорту без торгов отдали в аренду территорию аэродрома

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении магнитогорскому аэропорту пяти земельных участков в Абзелиловском районе Башкирии, на которых располагается аэродром. Имущество, находящееся в государственной собственности, передано без торгов на 49 лет. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Как пояснил «Ъ-Южный Урал» гендиректор АО «Международный аэропорт Магнитогорск» Евгений Кирсанов, когда аэропорт был государственным, аэродром был на балансе предприятия, сейчас имущество принадлежит государству, и компания должна арендовать его. «Аэродром не подлежит приватизации и является федеральной собственностью. Когда мы были ФГУПом, аэродром был в нашем хозяйственном ведении, но поскольку мы были преобразованы в акционерное общество, имущество было распределено – аэродром остался в государственной собственности, а все остальное имущество принадлежит предприятию и входит в уставный капитал», - рассказал господин Кирсанов.