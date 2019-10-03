Ведущее молокоперерабатывающее предприятие в Курской области попало под наблюдение

Арбитражный суд Курской области ввел процедцуру наблюдения в отношении ведущего в регионе молокоперерабатывающего предприятия ООО «Курск-молоко» по иску банка «Возрождение». Согласно картотеке арбитражного суда, в реестр кредиторов предприятия включены требования банка в размере 101,9 млн руб. Временным управляющим утвержден Александр Волчков. Рассмотрение вопроса о завершении наблюдения назначено на 20 февраля 2020 года.

Напомним, ООО «Курск-молоко» принадлежит молочной группе «Милкиленд» с активами в России, Польше и на Украине. В 2013 году группа через ООО «Курское молоко» прибрела местное ОАО «Сыродел» мощностью до 3,5 тыс. т сыра в год за 85 млн руб. По собственным данным, компания ООО «Курск-молоко» и филиал «Рыльский сыродел» входят в состав «Милкиленд ру» — дочернего предприятия международной группы Milkiland N.V. Холдинговая компания Milkiland N.V. зарегистрирована в Нидерландах и развивает бизнес по переработке молока в странах Восточной Европы, дистрибуции молочных продуктов в Европе и мире.

Мария Старикова