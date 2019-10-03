В Самаре стартовал экономический форум World Halal Day

В четверг, 3 октября, в Самаре на площади Куйбышева состоялось открытие международной выставки в рамках экономического форума World Halal Day. Volga Investment Summit & World Halal Day (Волжский инвестиционный саммит и Всемирный день Халяль) будут проходить с 3 по 5 октября и соберут участников из более чем 20 стран мира, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Открытие мероприятия посетили первый вице-губернатор – председатель правительства региона Виктор Кудряшов, основатель и председатель World Halal Day Мохамед Джинна, президент Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев. Участниками выставки стали более 200 производителей халяльной продукции, в том числе и предприятия из Самарской области.

Выставка поделена на две тематические зоны: зону B2B, созданную для взаимодействия участников с потенциальными партнерами и инвесторами, и зону B2С организованную для знакомства с продукцией халяль широкой потребительской аудитории.

В рамках форума организован масштабный фестиваль еды и напитков «Ярмарка вкусов – Чайхона 2019». На площади Куйбышева будет работать выставка-продажа блюд национальной кухни мусульманских народов, а также товаров и услуг Халяль.

Андрей Сазонов