Дети-сироты смогут получить в Прикамье жилье по сертификату

На Совете глав муниципальных образований Пермского края обсудили вопрос обеспечения жильем детей-сирот в 2019–2020 годах. «Мы увеличили цену жилья за 1 кв. м, многие жаловались на низкую цену. Расширили границы площади спецжилфонда, которая может покупаться: платим за 33 кв. м, квартира может быть до 38 кв. м. Дали возможность самим выбирать тип предоставляемого помещения: и «вторичку», и строить разрешили. Все барьеры, о которых вы говорили, сняты»,— сообщил губернатор Максим Решетников.

По данным министерства строительства Пермского края, из 846 квартир, которые должны быть выделены детям-сиротам, на сегодняшний день в собственность муниципалитетов приобретено 533. Из остальных 313 помещений только на 217 размещен заказ. Также губернатор обратил внимание на контроль за состоянием домов, которые уже переданы детям-сиротам. Как отметила замминистра строительства Пермского края Фаина Минх, в регионе в 2019 году проинспектировано 85 таких домов. Во всех домах были найдены недостатки, в том числе грибковые образования, трещины на ограждающих конструкциях, отсутствие отвода ливневых стоков от здания.

На заседании обсудили также выдачу сертификатов на приобретение жилья. Ранее такая практика в Прикамье уже использовалась. Этот вариант предусмотрен для сирот старше 23 лет, имеющих семью и доход. «У кого-то из таких детей-сирот есть материнский капитал, у кого-то — собственные средства. При получении сертификата у них появляется возможность приобрести собственное жилье, после чего мы сможем снять их с учета как нуждающихся»,— подчеркнул министр социального развития Пермского края Павел Фокин.

Сертификат рассчитан на помещение площадью 28 кв. м, при этом стоимость 1 кв. м не должна превышать 43,2 тыс. руб. На сегодняшний день выбрать сертификат могут 927 детей-сирот.