Опубликован прогноз по средней зарплате на Кубани в 2019 году

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в целом по краю по предварительной оценке может составить 39 985 руб., сообщается в докладе «О результатах мониторинга деятельности органов местного самоуправления края в 2018 году». Документ опубликован на сайте администрации Кубани.

Традиционно самый высокий уровень зарплаты ожидается в Краснодаре – 49,5 тыс. руб, это на 23,9% выше среднекраевого показателя. Работники Новороссийска в среднем будут получать немногим меньше – 49,2 тыс. руб. Также выше среднекраевого уровня будут получать в Темрюкском районе (46,5 тыс. руб.), в Сочи (44,5 тыс. руб.) и в Северском районе (43,3 тыс. руб.). В группу территорий с самым низким уровнем заработной платы могут войти: Крыловский район – 27,4 тыс. руб., это ниже среднекраевого значения на 31,6%, Курганинский район (27,5 тыс. руб.), Приморско-Ахтарский район (27,9 тыс. руб.), Апшеронский район (28,5 тыс. руб.) и Калининский район (28,6 тыс руб.).

Андрей Ульченко