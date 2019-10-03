В аэропорту Челябинска трап врезался в самолет

Уральское управление на транспорте СК России проводит доследственную проверку по факту повреждения самолета трапом в челябинском аэропорту. Инцидент произошел ранним утром 3 октября. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, в 4 часа утра 3 октября в Челябинске совершил посадку Airbus A-321 из Москвы. Трап, поданный для высадки пассажиров, врезался в самолет и повредил обшивку. На борту находились 163 пассажира, шесть членов экипажа. За медицинской помощью никто из пассажиров не обращался.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа челябинского следственного отдела Уральского следственного управления на транспорте СК России. Специалисты осматривают место происшествия, опрашивают членов экипажа и сотрудников аэропорта. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.