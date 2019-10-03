Нижегородская «Экология региона» проводит замеры мусора в Кировской области

В Кировской области начался осенний замер накопления твердых коммунальных отходов для установления новых тарифов на вывоз мусора, сообщает пресс-служба кировского правительства. Работы проводит нижегородское государственное бюджетное учреждение «Экология региона» по контракту за 6,9 млн руб.

Специалисты определяют массу мусора и объем отходов в контейнере, параметры которого также замеряются. Все отходы разбираются, чтобы определить их структуру – количество пластика, бумаги, стекла, бытовых отходов. Эти данные будут использоваться для внедрения системы раздельного сбора мусора.

Замеры проводятся на контейнерных площадках у жилых домов, административных зданий, магазинов, школ и т.д. в Кирове, Кирово-Чепецке, поселке Пасеговском, в Слободском, Кирсе, Лойнском поселке, в Опарине, Речном, Кумены, Вожгальском и Кикнурском. Работы завершат 31 июля 2020 года после того, как будут проведены осенние, зимние, весенние и летние замеры. На основе полученных данных подрядчиком будет предложен норматив накопления отходов, который повлияет на стоимость вывоза мусора.

Напомним, прежние тарифы на вывоз мусора в Кировской области суд признал незаконными из-за отсутствия их экономической обоснованности — за основу тарифа были взяты замеры от 2003 года. Областное правительство тогда уточняло, что в 11 муниципалитетах замеры проводились и в 2018 году.