Перевозка пассажиров в дальнем сообщении на СКЖД выросла на 5,9%

За январь-сентябрь 2019 года в границах СКЖД поезда дальнего сообщения перевезли около 11,1 млн пассажиров, что на 5,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба компании. При этом перевозка пассажиров в пригородном сообщении сократилась на 0,3% и составила 18,9 млн человек. Таким образом, за девять месяцев этого года в границах СКЖД было перевезено около 30 млн человек, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом за сентябрь этого года в границах СКЖД перевезено около 4 млн пассажиров, как и в аналогичном периоде прошлого года. При этом в пригородном сообщении отправлено более 2,4 млн. человек, а в дальнем следовании – около 1,5 млн.

Дарья Голякова