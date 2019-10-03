У пенсионерки из Ижевска похитили 715 тысяч рублей под предлогом предотвращения незаконной транзакции

У 61-летней пенсионерки из Ижевска похитили 715 тыс. руб. под предлогом предотвращения незаконной транзакции. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба).

Установлено, что потерпевшей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником отдела безопасности одного из банков. Он сообщил о попытке незаконной транзакции с банковского счета пенсионерки. Затем звонивший предложил потерпевшей совершить ряд операций, которые она совершила под диктовку злоумышленника. В итоге с банковского счета пенсионерки были списаны 715 тыс. руб.