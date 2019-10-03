Путин уволил прокурора Томской области

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности прокурора Томской области Виктора Романенко, сообщает Генеральная прокуратура России. После увольнения обязанности областного прокурора начал исполнять его первый заместитель — старший советник юстиции Михаил Дружинин.

Виктор Романенко работал в органах прокуратуры с 1992 года. Он начал карьеру с должности старшего следователя прокуратуры города Североуральска в Свердловской области. К 1996 году господин Романенко дослужился до заместителя прокурора Североуральска, к 2001 году — до прокурора города Серов в том же регионе. В 2009 году он был переведен на Кавказ, где пошел на повышение, получив должность первого заместителя прокурора Карачаево-Черкесской Республики. В 2014 году приступил к работе первого заместителя прокурора Томской области, летом следующего года возглавил надзорное ведомство.

Илья Галагуз