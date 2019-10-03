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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

На пересечении улиц Мануфактурной и Совнаркомовской разобьют сквер

Ранее там планировалось построить гостиничный комплекс.

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Причиной отказа от реализации первоначального плана стало обнаружение на месте предполагаемого строительства фрагмента ярмарочной канализации XIX века.


Причиной отказа от реализации первоначального плана стало обнаружение на месте предполагаемого строительства фрагмента ярмарочной канализации XIX века. В июле текущего года он получил статус выявленного объекта культурного наследия.

О том, что принято решение обустроить сквер на запланированной под строительство гостиницы территории сообщил вице-губернатор Сергей Морозов. Он сказал, что для обеспечения сохранности исторических подземелий будут проведены соответствующие мероприятия.

Строительство гостиницы должно было начаться в июле 2019 года, а ввести объект в эксплуатацию планировалось весной 2021 года - к 800-летию Нижнего Новгорода. Инвестиции в проект должны были составить около 300 млн рублей.

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