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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Судебный пристав из Самары обвиняется в получении взятки

Заместитель старшего судебного пристава Октябрьского района Самары обвиняется в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК по Самарской области.

Правоохранители установили, что 4 июля текущего года обвиняемый получил от директора неназванного ООО взятку на сумму 500 тыс. руб. из которых 450 тыс. руб. были представлены в виде муляжа. Деньги передавались за прекращение исполнительного производства по взысканию с фирмы задолженности на сумму более 1 млн руб.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Его материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в федеральный суд Октябрьского района Самары.

Георгий Портнов


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