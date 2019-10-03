Disney организует съемки в Пермском крае

Режиссер Владимир Грамматиков в интервью «Российской газете» рассказал о съемках продолжения фильма «Последний богатырь», созданного компанией Disney по мотивам русских сказок.

Режиссер уточнил, что во второй части фильма появятся новые герои. «Теперь в нашей сказке появится зима. В декабре группа поедет в Пермский край, там нашли сказочной красоты скалы. До Нового года завершим съемочный период. Следующий год будем готовить фильм, и 24 декабря 2020 года думаем устроить премьеру»,— добавил господин Грамматиков.