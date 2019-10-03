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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Минтранс Самарской области восстановит дорогу, поврежденную при строительстве Фрунзенского моста

Арбитражный суд Самарской области обязал министерство транспорта и автомобильных дорог региона восстановить дорогу в Ростовском переулке. Она была повреждена строительством мостового перехода «Фрунзенский» через реку Самара. Об этом сообщается на сайте арбитража.

Также суд постановил взыскать с профильного министерства в пользу ООО «ВолгаТрансФлот» госпошлину на сумму 6 тыс. руб. и судебные расходы по экспертизе в размере 60 тыс. руб. Ранее ООО «ВолгаТрансФлот» обратилось к областному минтрансу с иском об устранении препятствий в пользовании объектами недвижимости компании, созданными строительством моста.

Георгий Портнов


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