Минтранс Самарской области восстановит дорогу, поврежденную при строительстве Фрунзенского моста

Арбитражный суд Самарской области обязал министерство транспорта и автомобильных дорог региона восстановить дорогу в Ростовском переулке. Она была повреждена строительством мостового перехода «Фрунзенский» через реку Самара. Об этом сообщается на сайте арбитража.

Также суд постановил взыскать с профильного министерства в пользу ООО «ВолгаТрансФлот» госпошлину на сумму 6 тыс. руб. и судебные расходы по экспертизе в размере 60 тыс. руб. Ранее ООО «ВолгаТрансФлот» обратилось к областному минтрансу с иском об устранении препятствий в пользовании объектами недвижимости компании, созданными строительством моста.

Георгий Портнов