Муниципалитеты Башкирии смогут договариваться с недропользователями о компенсациях

Органы местного самоуправления смогут подписывать соглашения с недропользователями о возмещении ущерба или других формах компенсации неудобств, связанных с разработкой полезных ископаемых. Минэкологии Башкирии опубликовало приказ от 14 августа, которым установлены критерии соглашений «о соблюдении социально-экономических и экологических интересов населения». Они будут подписываться местными администрациями и недропользователями, следует из документа.

В соглашения должны быть включены не менее трех из девяти вариантов компенсации неудобств местному населению. Это может быть преимущественное право трудоустройства местных жителей в компанию, ведущую разработку, возмещение вреда дорожной инфраструктуре, строительство и содержание за счет разработчика объездных дорог, внедрение ресурсосберегающих и безотходных технологий, возмещение ущерба окружающей среде в результате аварийной или внештатной ситуации, создание перерабатывающих производств, привлечение к работам местных поставщиков и субподрядчиков, увеличение отчислений в муниципальный бюджет или участие компании-недропользователя в проектах развития местной территории.

Ирина Самойлова