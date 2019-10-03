Поездами Горьковской железной дороги воспользовались на 1,6% больше пассажиров

По итогу трех кварталов года с вокзалов и станций Горьковской железной дороги было отправлено около 31,5 млн пассажиров. Это на 1,6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

Большая часть пассажиров отправилась поездами пригородного сообщения (25 млн человек, +0,8%), еще 6,7 млн пассажиров воспользовались поездами дальнего следования (+5%). Пассажирооборот в январе-сентябре составил 8,3 млрд пассажирокилометров (+2,4%), из них в дальнем следовании – 7,3 пасс-км (+2,6%), в пригородном сообщении – 1 млрд пасс-км (+1,3%).

Анастасия Еремина