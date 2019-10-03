В аэропорту «Платов» у пассажира изъяли 690 тыс. рублей

Во время таможенного контроля пассажиров международного рейса «Ташкент – Ростов-на-Дону» в аэропорту «Платов» у гражданина Казахстана, проходившего по «зеленому» коридору, обнаружили 1,3 млн руб. и 20 тыс. казахских тенге. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления. При этом таможенную декларацию на наличные денежные средства мужчина не подавал.

Сумма незаконно перемещенных денег составила более 690 тыс. руб., так как по закону пассажиры имеют право провозить с собой без декларации сумму, не превышающую $10 тыс. Остальное необходимо заранее задекларировать в письменной форме.

В отношении пассажира возбудили дело об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП РФ. Нарушителю грозит штраф от однократного до двукратного размера незаконно провозимых денег.

Дарья Голякова