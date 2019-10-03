03 октября, четверг
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Почти 70% жителей Челябинска хотят сами выбирать мэра

Большинство жителей Челябинска считают, что оптимальный способ наделения полномочиями главы города, это прямое избрание населением. Так ответили 68% челябинцев в ходе социологического опроса, проведенного специалистами Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы.

Каждый десятый респондент считает наиболее приемлемым существующий способ наделения мэра полномочиями – избрание представительным органом из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Так чаще говорят женщины, люди в возрасте 25-44 лет, горожане с высшим образованием и низким уровнем материальной обеспеченности. Чуть более 5,% горожан думают, что главу должна назначать гордума из числа депутатов. Как правило, такой точки зрения придерживаются молодые респонденты 18-24 лет и люди 45-59 лет, челябинцы с начальным и неоконченным средним образованием, по роду занятий – безработные и временно неработающие жители города и студенты, а также те, кто имеет низкий уровень материальной обеспеченности. Еще 16% опрошенных затруднились ответить.

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