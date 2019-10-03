03 октября, четверг
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Краснодар. Кубань, Адыгея

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На жительницу Ейска заведено дело за дачу взятки приставу

Следователем Ейского межрайонного следственного отдела СУ СКР по краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки) в отношении местной жительницы, сообщает пресс-служба регионального УФССП. По данным следствия женщина обратилась к приставу исполнителю с предложением прекратить два исполнительных производства, открытых в отношении нее, без погашения задолженности. За это она предложила должностному лицу взятку в размере 60 тыс. руб.

Судебный пристав заявил о предлагаемой взятке в отдел по предотвращению коррупции УФССП по краю. В момент передачи денег правонарушительница была задержана.

Санкции ч.3 ст. 291 УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до восьми лет.

Андрей Ульченко


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