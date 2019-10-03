В Кургане назначили главного архитектора

Главным архитектором и начальником одного из управлений департамента архитектуры, строительства и земельных отношений мэрии Кургана назначена Анна Алексейчук. Она приступила к исполнению обязанностей с 1 октября, сообщили в пресс-службе администрации города.

Анне Алексейчук 39 лет. Она родилась в Перми. Окончила Российскую академию живописи, ваяния и зодчества в Москве по специальности «Архитектура». В разные годы работала главным дизайнером в рекламном подразделении, художником компьютерной графики в издательском доме, архитектором-дизайнером. С 2014 по 2017 годы была руководителем проектного отдела в ООО «Столичная проектная компания». С 2018 года работала консультантом-архитектором в ООО «МонолитКомплект» в Москве.