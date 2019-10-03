Глава новосибирского агентства недвижимости отдана под суд за хищение 250 млн рублей

Прокуратура Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу директора риэлтерского агентства «Капитал недвижимость». Ей инкриминируют обман почти сотни клиентов на сумму свыше 250 млн руб. Об этом сообщает областная прокуратура.

Согласно обвинительному заключению, в 2016-2017 годах женщина похищала деньги клиентов под предлогом продажи квартир в строящихся многоквартирных жилых домах в Новосибирске. Чтобы завладеть чужими средствами, она изготовила фальшивые доверенности, которые якобы давали ей право совершать от имени строительных фирм сделки с недвижимостью по ценам ниже рыночных, рассказали в прокуратуре. Всего, по подсчетам следствия, фигурантка дела похитила более 250 млн руб., принадлежащих 93 клиентам.

Следственные органы квалифицировали действия обвиняемой по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размерах). Уголовное дело рассмотрит Заельцовский райсуд Новосибирска.

Илья Николаев