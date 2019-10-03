Экс-спикер гордумы Челябинска Мошаров станет заместителем губернатора

В структуре правительства Челябинской области появятся два новых заместителя губернатора, которые будут отвечать за развитие муниципалитетов. Создание «института территориальных представителей» анонсировал губернатора Алексей Текслер на заседании правительства региона. Главная цель изменений – обеспечить равномерное социальное и коммунальное развитие муниципалитетов.

«Я принял решение организовать работу с территориями по кустовому принципу, а ее координацию поручить людям с большим опыт муниципального и государственного управления. Территориальные представители станут кураторами больших групп муниципальных образований в статусе заместителей губернатора. Эти люди примут ответственность за развитие территорий, создадут механизмы и обеспечат бесперебойную работу с региональными и если надо федеральными органами власти»,– сообщил глава региона. По его словам, все муниципалитеты делятся на две большие группы: в одну войдут центральные и южные территории, кроме Челябинска, Копейска и Магнитогорска, во вторую – горнозаводские и северные. Курировать эти группы будут Евгений Голицын, который сейчас исполняет обязанности заместителя губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства (эта должность будет ликвидирована, а ее функционал передадут первому вице-губернатору Виктору Мамину), и бывший спикер городской думы Челябинска Станислав Мошаров.