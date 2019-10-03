В Таганроге прокуратура обязала власти снести аварийную многоэтажку на ул. Ломоносова

Прокуратура Таганрога обязала городскую администрацию снести аварийный дом по ул. Ломоносова, 26а, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Проверка показала, что дом был признан администрацией аварийным, но так и не был снесен. При этом еще в 2013-2015 годах жильцов дома расселили и изъяли землю для муниципальных нужд. В 2018 году здание передали на баланс МКУ «Альтернатива», которое и должно было его снести.

По заявлению прокурора города Таганрогский городской суд обязал МКУ «Альтернатива», комитет по управлению имуществом и администрацию города снести аварийное строение. Сейчас здание снесено и оформляется документация для снятия его с кадастрового учета.

Дарья Голякова