Погрузка на Горьковской железной дороге снизилась на 2,4% за три квартала

В январе-сентябре погрузка на Горьковской железной дороге (ГЖД) сократилась на 2,4% по сравнению с тем же периодом 2018 года до 23,2 млн т. Грузооборот с начала года составил 135,3 млрд тарифных тонно-км, что на 3,6% меньше по сравнению с прошлым годом. С учетом пробега порожних вагонов грузооборот составил около 178 млрд тонно-км (-3,4%).

Как сообщает пресс-служба ГЖД, всего за девять месяцев было погружено 2,3 млн т цемента (+31,1%), 1 млн т промышленного сырья и формовочных материалов (+18%), 825 тыс. т строительных грузов (+7,5%), 1,5 млн т химических и минеральных удобрений (+1,6%), 1 млн т лома черных металлов (+0,3%) и 8,4 млн т нефти и нефтепродуктов (-5,8%).

Анастасия Еремина