Мобильные телефоны в Екатеринбурге за год подешевели на 29%

В Екатеринбурге мобильный телефон в среднем стоит 11,5 тыс. рублей, что на 29% дешевле, чем годом ранее. Об этом говорится в исследовании Avito.ru. Самыми популярными брендами у екатеринбуржцев остаются iPhone (средняя цена 18,3 тыс. рублей, за год снизилась на 47,6%), Samsung (средняя стоимость 10,7 тыс. рублей, рост за год — 4,8%) и Xiaomi (10 тыс. рублей, минус 0,7% за год). Всего в Екатеринбурге за третий квартал 2019 года на iPhone пришлось 54,6% всего спроса, на Samsung — 19,5%, на Xiaomi и Huawei — 8,2% и 6,5% соответственно.

Екатеринбург занимает 14 место среди 23 крупнейших городов России по доступности мобильных телефонов. Первое место занял Омск, где средняя стоимость телефона составила 8,6 тыс. рублей. Самый высокий средний ценник в Новосибирске — 14,5 тыс. рублей.