Кубанский правозащитник погиб в ДТП

В результате аварии 2 октября на трассе Армавир - Курганинск погиб известный общественный деятель Михаил Велигодский, сообщает ГТРК «Кубань». Водитель машины, в которой находился правозащитник, не справился с управлением, транспортное средство вылетело с дороги и перевернулось.

Михаил Велигодский в прошлом входил в Центральный совет партии «Яблоко», был председателем организации «Голос-Юг». Также он состоял в Общественном совете по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека при губернаторе Кубани, работал в Общественном совете следственного управления СКР. В последнее время Михаил Велигодский занимался правозащитной работой, помогая жертвам финансовых пирамид.

Андрей Ульченко