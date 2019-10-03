До конца 2019 года ФРП поддержит пермские компании еще на 2 млрд рублей

Фонд развития промышленности (ФРП) Пермского края подвел итоги работы за три квартала 2019 года. Экспертными советами федерального и регионального фондов одобрено 13 проектов промышленных предприятий Пермского края на 2,5 млрд руб., в том числе шесть проектов фонды поддержали совместно. Часть проектов профинансирует федеральный фонд, другую часть — региональный. Кроме этого, до конца года еще четыре предприятия Пермского края планируют привлечь льготное заемное финансирование федерального фонда на 2 млрд руб. при поддержке регионального фонда.

Всего за время работы фонда одобрено 33 проекта на 5,8 млрд руб.

«Из профинансированных фондами проектов десять уже вышли на серийное производство, по пяти проектам завершены опытно-конструкторские работы, четыре предприятия закупили необходимое технологическое оборудование и семь уже ввели оборудование в эксплуатацию. Где-то ФРП выступал инвестором на завершающей стадии, финансируя покупку последней производственной линии завода, где-то благодаря займам ФРП появились с нуля greenfield-проекты. При этом оценка каждого проекта в ФРП — всегда штучная работа»,— рассказал директор регионального фонда развития промышленности Марат Гакашев.

В Фонде развития промышленности осуществляется финансирование по девяти программам: «Проекты развития», «Лизинг», «Станкостроение», «Конверсия», «Комплектующие изделия», «Маркировка лекарств», «Цифровизация промышленности», «Приоритетные проекты», «Повышение производительности труда». Для реализации проектов по одной из этих программ ФРП предоставляет льготные целевые займы по ставке 1,3% и 5% годовых сроком до семи лет в объеме от 5 млн до 2 млрд руб.

Всего в России действует 60 региональных фондов развития промышленности. Пермский фонд занял первое место по итогам 2018 года в рейтинге федерального ФРП.