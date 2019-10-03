Грузооборот морпорта Ростов-на-Дону сократился на 7%

Общий грузооборот морского порта Ростов-на-Дону по итогам девяти месяцев этого года сократился на 7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 17,1 млн т, сообщает ИАА «ПортНьюс».

При этом объем погрузки составил 11,3 млн т грузов, что на 8% ниже уровня прошлого года, а объем транзита — 5,3 млн т, что на 4% ниже соответствующего показателя за девять месяцев 2018 года.

В номенклатуре грузов преобладали зерновые, нефтепродукты и уголь. Обработка зерновых сократилась на 29%, до 6 млн т, нефтепродуктов – на 10%, до 5,1 млн т. Объем перевалки угля увеличился на 36%, до 2 млн т.

За месяц в порт вошло около 6 тыс. судов. Это на 6% меньше, чем в прошлом году.

Дарья Голякова