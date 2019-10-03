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ГК «Татнефть» увеличила добычу нефти за девять месяцев до 22,3 млн тонн

За девять месяцев этого года группа компаний «Татнефть» добыла 22,3 млн тонн нефти, что на 561 тыс. тонн больше прошлогодних результатов. В сентябре добыча составила 2,4 млн тонн нефти. При этом ПАО «Татнефть» добыло 22,1 млн тонн нефти с начала года и 2,3 млн за прошлый месяц, передает пресс-служба предприятия.

На лицензионных участках за пределами Татарстана ГК «Татнефть» добыла 244,8 млн тонн за девять месяцев 2019 года и 25,9 – за сентябрь. Добыча сверхвязкой нефти составила 1,9 млн тонн с начала года и 244 тыс. — в прошлом месяце

Напомним,что ГК «Татнефть» в 2018 году добыла 29,5 млн тонн нефти.

"Ъ-Казань"


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