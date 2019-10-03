Прожиточный минимум новосибирского пенсионера вырастет на 673 рубля

Депутаты заксобрания Новосибирской области одобрили повышение прожиточного минимума пенсионера на 673 руб. в 2020 году. Законопроект принят в первом чтении на сессии в четверг.

Проект закона подразумевает, что с 1 января 2020 года величина прожиточного минимума пенсионера в Новосибирской области составит 9 487 руб. Этот показатель используется, чтобы устанавливать размер социальной доплаты к пенсии.

«В такую категорию у нас попали 102 тысячи граждан. В целом, в бюджете это составляет 2,6 млрд руб. В пропорции с федеральным бюджетом наша ежегодная доплата составит 580 млн руб.»,— сказал глава комитета по соцполитике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин.

Илья Галагуз