03 октября, четверг
Войти в профиль
Челябинск. Южный Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

В Копейске назначен новый вице-мэр по социальному развитию

Мэр Копейска Андрей Фалейчик назначил своим заместителем по социальным вопросам Светлану Логанову. Она приступила к работе на этой неделе, сообщили в отделе по связям с общественностью администрации Копейска.

Светлана Логанова раньше была заместителем главы Еманжелинского района по социально-культурному развитию. Последнее время работала в областном центре дополнительного образования детей заместителем директора по административно-хозяйственной части. Ранее преподавала физику в школе.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Партнерский проект

Профиль пользователя