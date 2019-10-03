В Копейске назначен новый вице-мэр по социальному развитию

Мэр Копейска Андрей Фалейчик назначил своим заместителем по социальным вопросам Светлану Логанову. Она приступила к работе на этой неделе, сообщили в отделе по связям с общественностью администрации Копейска.

Светлана Логанова раньше была заместителем главы Еманжелинского района по социально-культурному развитию. Последнее время работала в областном центре дополнительного образования детей заместителем директора по административно-хозяйственной части. Ранее преподавала физику в школе.