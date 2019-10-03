Средняя стоимость мобильного телефона в Ижевске выросла за третий квартал на 6%

По итогам третьего квартала 2019 года средняя стоимость мобильного телефона в Ижевске составила 9 тыс. руб. Это на 6% больше, чем во втором квартале текущего года, сообщает пресс-служба сервиса «Авито». В среднем по России стоимость мобильного телефона выросла за квартал также на 6% и составила 12,3 тыс. руб.

Самыми популярными стали устройства марок IPhone, Samsung, Xiaomi и Huawei, который поднялся на две позиции. Средняя цена мобильных телефонов обозначенных марок в Ижевске составляет 16,6 тыс. руб., 10,2 тыс. руб., 9,78 тыс. руб. и 9,93 тыс. руб. соответственно. Стоимость устройств IPhone и Samsung выросла за квартал на 8% и 6%, Xiaomi и Huawei — снизилась на 3,8% и 2,9%.

Отметим, что предложение мобильных телефонов по сравнению с третьим кварталом 2018 года выросло в Ижевске на 41%. Это самый большой рост в России за год.