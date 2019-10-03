«На Украине возможно все»

Владимиру Зеленскому грозят Майданом. На Украине неоднозначно оценили согласие президента подписать так называемую «формулу Штайнмайера». По всей стране прошли митинги протеста. Лидеры оппозиционных партий, в том числе Петр Порошенко, обвиняют украинского президента в национальном предательстве. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что его насторожила реакция как украинской оппозиции, так и собственной администрации Зеленского. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что любые подвижки в мирном процессе — положительный факт.

Похоже, что для многих произошедшее стало неожиданностью, в том числе для Москвы и для украинских политиков. Могло создаться впечатление, что из-за выборов в США мир как бы замер в неопределенности. Украина оказалась непосредственно вовлечена в бушующий скандал, тем более, учитывая тот факт, что президент Владимир Зеленский ранее отказался подписывать так называемую «формулу Штайнмайера». Он фактически вернулся во времена предшественника. И вдруг поменял позицию. Причем явно решение далось непросто: вроде бы и главный переговорщик по Донбассу от Украины Леонид Кучма был против, но, тем не менее, подписал.

Что здесь бросилось в глаза? Стоит вернуться в Нью-Йорк, где на прошлой неделе Зеленский в первый раз лично побеседовал с президентом США. Дональд Трамп посоветовал ему встретиться с Владимиром Путиным. Более того, Глава Белого дома заверил коллегу, что российских президент хочет что-то сделать, и сам факт такой встречи был бы великим достижением. Неужели Трамп повлиял? Почему бы и нет? Мы знаем, что путь к аудиенции с президентом России лежит через саммит в «нормандском формате», который, в свою очередь, не может состояться без подписания этой самой «формулы Штайнмайера» — это условие российской стороны.

И вот Зеленский согласился. Он принял непростое решение, что, несомненно, плюс Владимиру Александровичу — здесь нужно иметь политическую волю.

Сразу же начались обвинения, причем со всех сторон. В России стали говорить, что это коварный план — на самом деле ничего они выполнять не будут, им главное созвать саммит и надавить на Россию с помощью западных партнеров. На Украине его стали обвинять в национальном предательстве. Даже митинги прошли. Хотя не подлежит сомнению и тот факт, что, если хочешь прекратить войну, нужно уступать — без этого невозможно вести переговоры. Зеленский продемонстрировал добрую волю, возможно, как аванс. Саммит, скорее всего, соберется. Западные партнеры — действительно хорошая поддержка для президента Украины. Именно им снимать санкции и восстанавливать глобальный диалог с Россией. Если, конечно, Зеленского до этого не свергнут. На Украине возможно все. И даже Трамп здесь не поможет. И не поможет даже то, что его избирали в том числе и для того, чтобы был мир.

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Бессмысленно гадать и строить прогнозы на тему того, что будет дальше. В пору сказать, что есть хоть какое-то продвижение — и слава богу. Теперь главное — перейти на следующий уровень. А там сложатся новые условия. И действовать придется, исходя из другой обстановки. Каждый шаг вперед — уже достижение. Хотя мы, конечно, знаем: глобальной борьбы за Украину никто не отменял. Для Зеленского наступает «час икс». Непросто ему будет в ближайшие дни.