Долг потребителей перед «Уфаводоканалом» превышает 1,8 млрд рублей

Предприятия ЖКХ задолжали МУП «Уфаводоканал» более 1,8 млрд руб., следует из релиза водоканала. Задолженность потребителей доходит до 65 месяцев.

Крупнейшие должники водоканала — управляющие компании ЖКХ, которые контролируются городской администрацией. Так, АО «УЖХ Калининского района Уфы» задолжало 374,3 млн руб., задолженность тянется 18 месяцев, АО «УЖХ Орджоникидзевского района Уфы» за 25 месяцев накопило долг 266 млн руб. АО «УЖХ Советского района Уфы» в течение 14 месяцев скопило задолженность в размере 271,5 млн руб., «УЖХ Октябрьского района Уфы» — 227 млн руб. в течение 16 месяцев. Долг АО «УЖХ Кировского района Уфы» составляет 178,6 млн руб. Предприятие не оплачивает платежи 14 месяцев. АО «УЖХ Сипайловский Уфы» задолжало за 13 месяцев 118,74 млн руб., АО «УЖХ Демского района Уфы» — 66 млн руб. за 12 месяцев.

Ирина Самойлова