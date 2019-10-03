На Дону инспектора ГИБДД обвиняют в получении взяток за сдачу экзаменов на водительские права

Бывшего инспектора ГИБДД Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела будут судить за три эпизода взяточничества (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и служебный подлог (292 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

По версии следствия, в феврале и марте прошлого года обвиняемый получил взятки по 15 тыс. руб. от трех жителей Сальского и Песчанокопского районов за положительные результаты экзаменов на выдачу водительского удостоверения. После получения взяток обвиняемый без проведения экзаменов внес заведомо ложные сведения о их сдаче в официальные документы

Дарья Голякова