Биржевые индексы США показывают худшее начало квартала с 2008 года

Индекс Dow Jones упал на 1,86%,S&P 500 — на 1,79%, а Nasdaq — на 1,56%. Это худшее начало квартала для индексов с 2008 года, пишет Marketwatch.

В качестве причин указываются более медленный рост числа рабочих мест в США и данные о производстве в стране, пишет The Financial Times со ссылкой на банк UBS. В сентябре количество рабочих мест увеличилось на 135 тыс. Это хуже прогноза аналитиков. Индекс деловой активности в прошлом месяце снизился до 47,8 пункта — это минимальный уровень с июня 2009 года.

В Великобритании также наблюдаются рекордные за три года снижение показателей. Индекс лондонской биржи FTSE 100 упал на момент закрытия на 3,2%. Это самый низкий уровень с января 2016 года.

Снижаются и индексы бирж Азии. По данным на 9:35, Hang Seng Index снижался на 0,51%, S&P/ASX 200 на 2,21%, Nikkei на 2,01%.