На горячую линию по подключению к теплу обратились 250 жителей Челябинской области

На горячую линию прокуратуры Челябинской области по вопросам подключения к теплу за два дня обратились 250 человек. Большинство из них это жители Челябинска, Копейска и Миасса, сообщает пресс-служба регионального ведомства. Для оперативного решения проблем полученная информация передается прокурорам городов и районов, которые проводят проверки.

Так, подтвердилась информация жителей улицы Солнечная в Челябинске о ненадлежащем оказании коммунальных услуг по отоплению в ряде многоквартирных домов и социальных объектах. В адрес руководителя МУП «ЧКТС» внесено представление об устранении нарушений закона, тепло подано. Обращение об отсутствии тепла в микрорайоне «ЧВВАКУШ» направлена по компетенции военному прокурору Челябинского гарнизона.

Информацию о фактах отсутствия отопления в жилых домах и соцучреждения необходимо сообщать по телефону:(8351) 239-20-34, с 10 до 18 часов. Граждане также могут обращаться в интернет-приемную прокуратуры области на сайте www.chelproc.ru.