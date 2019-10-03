«Нижнекамскнефтехим» провел учения по ликвидации хлорного облака

На «Нижнекамскнефтехиме» ликвидировали условную аварию, остановив распространение химического облака. Как сообщает пресс-служба предприятия, операция прошла в рамках всероссийских учений по гражданской обороне.

По сценарию, на заводе бутилкаучука разгерметизировалась цистерна с хлором и образовалось химическое облако. Его распространение остановили водным орошением.

В ликвидации предполагаемого ЧП приняли участие пожарные, газоспасательная служба, бригада скорой помощи и сотрудники охраны.

Пресс-служба отмечает, что представители МЧС Татарстана высоко оценили действия по ликвидации ЧС.

Напомним, в апреле этого года на «Нижнекамскнефтехиме» во время ремонтных работ на заводе изопрена-мономера произошел пожар. В результате инцидента пострадали 17 человек, четверо из которых скончались в больнице. Позже Приволжское управление Ростехнадзора оштрафовало «Нижнекамскнефтехим» за этот инцидент на 1 млн руб.

"Ъ-Казань"